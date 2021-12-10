"Саммит за демократию" в США как пример политики "разделяй и властвуй"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Соединенных Штатах начал работу "Саммит за демократию". Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на этот саммит, становится ясно, что этот список составлен не в соответствии с критериями демократии, а с точки зрения глобальных, геополитических интересов США. На саммит были приглашены Конго, Ирак и Армения. Турция, Венгрия и Азербайджан не участвовали в мероприятии. В данном случае возникает серьезный вопрос о критериях отбора приглашенных на саммит.

Как сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, "Саммит за демократию" в США обречен на провал.

По его словам, двойные стандарты являются главной опорой внешней политики Байдена, а саммит - это просто показная пустая риторика, которая не укрепит права человека, а еще больше ослабит институциональную демократию во всем мире.

"По словам Байдена, демократия не возникает случайно, за нее нужно бороться, ее нужно укреплять и защищать. В реальном мире США защищают обратное. Саммит обречен на провал и не укрепит демократические стандарты в странах, которые были приглашены принять участие в этом маргинальном мероприятии, характеризующемся двойными стандартами и посещаемом безжалостными автократами и преступниками", - сказал Тейс.

По его словам, нежелание официально приглашать и проводить обсуждения с Турецкой Республикой, Азербайджанской Республикой, Народной Республикой Бангладеш и другими демократическими правительствами - это рецепт самоизоляции, который определенно наносит ущерб национальным интересам Соединенных Штатов.

"Я разочарован и глубоко встревожен списком государственных деятелей, приглашенных президентом Байденом для участия в этом важном мероприятии, которое ставит автократию в ущерб прозрачному правительству и, безусловно, приведет к полному провалу", - подытожил Тейс.

По словам директора Института политических исследований, российского политолога Сергея Маркова, то, что на "Саммит за демократию" не были приглашены Россия, Турция, Китай, Венгрия, Азербайджан, свидетельствует о том, что эти страны являются суверенными и готовы отстаивать свои интересы, а не подчиняться приказам Вашингтона.

По его мнению, "Саммит за демократию" – это собрание не столько демократических государств, сколько государств, признающих, что они подчиненные США и выполняют указания Вашингтона.

Сергей Марков также подчеркнул, что для Пашиняна важно участие в данном саммите, потому что он хочет перейти от России к США.

Говоря о "Саммите за демократию", российский политолог отмечает, что здесь происходит явная подмена принципа демократии принципам подчинения Вашингтону.

"Когда происходит эта подмена, тем самым происходит разрушение призывов демократии. Никто не поверит призывам демократии, которые звучат из форума, в котором участвует Армения. Мы можем наблюдать подмену хороших стандартов плохими. Демократия – это хороший стандарт, а идея о том, что все должны подчиняться приказам Вашингтона, - это плохой стандарт", – заключил политолог.

"Саммит за демократию" является большой иронией, поскольку его цель - просто вытеснить другие страны, разделить мир на разные лагеря. Это своего рода политика "разделяй и властвуй". На фоне приглашения Армении на саммит, которая поддерживает терроризм на государственном уровне, не приглашены Венгрия, Азербайджан и Турция, которые проводят беспрекословную политику, что дает четкое представление о критериях, по которым были выбраны участники.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)