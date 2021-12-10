К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор
БАКУ /Trend/ - В связи со строительством жилых массивов на освобожденных территориях будет развиваться партнерство государственного и частного сектора.
Об этом говорится в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, подписанном 10 декабря 2021 года.
В документе указано, что Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по этому вопросу.
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