Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях (версия 2)

(первая версия в 16:42)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

В соответствии с распоряжением, в целях создания благоприятных условий для ускорения экономического оживления на освобожденных территориях и повышения инвестиционной привлекательности, создания современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, внедрения инновационных технологий, реализации промышленного потенциала, подготовки оптимальных льгот, стимулирующих механизмов и улучшения предпринимательской среды Кабинету министров Азербайджану поручено:

1. В течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по нижеследующим направлениям:

1.1. Эффективное управление экономическими и трудовыми ресурсами на освобожденных территориях, применение налоговых льгот, социального страхования, других льгот для создания перерабатывающей промышленности и обслуживающей инфраструктуры;

1.2. Стимулирование частных инициатив на освобожденных территориях, совершенствование механизмов поощрения инвестиций, установление таможенных и налоговых льгот по ввозу сырья и материалов для предпринимателей, занимающихся производственной деятельностью на этих территориях;

1.3. Установление льгот по коммунальным услугам (электроэнергия, природный газ и потребление воды) для предпринимателей, занимающихся производственной деятельностью на освобожденных территориях;

1.4. Привлечение на освобожденные территории специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, а также установление квоты на трудовую миграцию и совершенствование процедуры выдачи разрешений на работу;

1.5. Расширение возможностей доступа к финансовым ресурсам предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях, и усиление необходимой государственной поддержки в этом направлении;

1.6. Поддержка инвесторов, внедряющих экологически чистые технологии на освобожденных территориях, создающих «зеленый рост» и использующих возобновляемые источники энергии;

1.7. Развитие партнерства государственного и частного сектора по строительству жилых массивов на освобожденных территориях.

2. Решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.