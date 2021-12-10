БАКУ / Trend / - Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 14 декабря 2021 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания включены 17 вопросов:

1. О присоединении к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" и Протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года", а также об отмене Закона Азербайджанской Республики "Об утверждении с Особым мнением соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности специальным заключением".

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Государственного педагогического университета Азербайджанской Республики (1921-2021)" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали Азербайджанской Республики "15-летие Министерства оборонной промышленности (2005-2020)" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджанской Республики", "Консульском уставе Азербайджанской Республики", утвержденном Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года номер 782, "О гражданстве Азербайджанской Республики", в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15 лет" (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об авторском праве и смежных правах" (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О туризме" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О таможенном тарифе" (первое чтение).

15. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (первое чтение).

16. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О занятости населения" (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики "О медиа" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)