Президент Туркменистана поручил усилить взаимодействие по подготовке к Саммиту прикаспийских стран

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил послам страны в Азербайджане, Иране, Казахстане и России усилить взаимодействие с правительствами этих государств по подготовке к очередному Саммиту прикаспийских стран, передает в субботу Trend со ссылкой на издание «Туркменистан. Золотой Век».

Соответствующее поручение было дано в ходе расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана.

«В нынешнем году саммит не состоялся по известным причинам. Как только обстоятельства позволят, мы проведем его на высоком организационном уровне и содержательно», - сказал Бердымухамедов, подчеркнув, что приоритетной задачей на перспективу является постоянный контроль данного вопроса.

В числе указаний также было обеспечение всех условий для проведения в будущем году встречи высокого уровня в трехстороннем формате Туркменистан - Азербайджан – Турция.