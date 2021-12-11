Армяне преподносили себя в качестве пострадавшего от войны народа - Помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армяне преподносили себя в качестве пострадавшего от войны народа.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

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