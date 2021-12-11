Страны и международные эксперты резко осудили предвзятый “саммит за демократию" в США - исследование

Политика 11 декабря 2021 20:22 (UTC+04:00)
Страны и международные эксперты резко осудили предвзятый “саммит за демократию" в США - исследование

БАКУ /Trend/ - 9-10 декабря по инициативе Президента США Джо Байдена состоялся "саммит за демократию". Его проведение с самого начала было встречено с усмешкой, так как на него не были приглашены такие страны, как Азербайджан, Турция, Венгрия и Китай. Организация по инициативе США "саммита за демократию" сама по себе абсурдна. США хотят представить себя миру покровителями демократии. Якобы на страже демократии в мире стоят именно США, а не все страны мира.

Государства, намеренно не приглашенные на "саммит", выразили на различном официальном уровне свое мнение по данному поводу.

Как сообщает Trend, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН.

"Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут и не должны претендовать на звание "маяка" демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека", — говорится на официальном сайте МИД России.

Китай тоже выразил официальную позицию по этому вопросу. МИД Китая заявил, что целью США является гегемония, а не демократия.

В свою очередь официально выразил осуждение и сожаление по этому поводу Таиланд, который тоже не был приглашен на саммит.

Двойственный подход организаторов "саммита" был встречен международными экспертами и СМИ неоднозначно.

Эксперт по внешней политике и безопасности Тед Пикконе отмечает, что участие некоторых приглашенных было очевидным выбором для противодействия влиянию Китая. Так, союзник США Филиппины имеют один из самых низких показателей по индексу демократии среди 15 стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Польша тоже в этом отношении отличается, с 2015 года ее общий индекс снизился примерно на 10%. Несмотря на это, Белый дом пригласил Варшаву на "саммит". Автор отмечает, что в качестве причины можно предположить, что Польша играет важную роль в качестве опоры против России в НАТО.

Автор добавляет, что удивляет и приглашение на это мероприятие Демократической Республики Конго, которая занимает 137-е место из 139 стран по общему показателю верховенства закона и имеет худший рейтинг среди стран Африки.

В статье новостного агентства Washington Examiner корреспондент Кэтрин Дойл отмечает, что включение вопроса борьбы с коррупцией в повестку "саммита" вызвало много вопросов на фоне крупных коррупционных скандалов вокруг семьи Байденов. Так, фирма сына Байдена инвестировала в китайские компании, подпавшие под санкции США, поэтому эксперты по этике неоднократно требовали от Белого дома прозрачности по операциям Хантера Байдена.

"Саммит" неоднозначно встретили и в США. Американские корреспонденты New York Times Майкл Кроули и Золан Канно-Янгс в своих статьях отметили, что Байден планирует сотрудничать с Конгрессом, чтобы потратить около 424 млн долларов на поддержку иностранных независимых СМИ, борьбу с коррупцией, помощь активистам, развитие технологий и защиту справедливых выборов.

Даже официальные лица США признают, что в Америке, среди прочих проблем, обостряются политическая поляризация, расовая несправедливость, наблюдаются ограничение избирательных прав и внутренний экстремизм. Некоторые активисты призвали Байдена уделять больше внимания внутренним проблемам, нежели внешним.

Эксперт по международной безопасности и военным инновациям турецкого информационного агентства Anadolu Бекир Ильхан отметил, что треть из 110 стран, приглашенных администрацией Джо Байдена на декабрьский "саммит за демократию", показала низкие результаты по демократическим критериям, установленным организацией Freedom House. Истинная цель организаторов этого мероприятия - сформировать общее видение "демократии", отвечающей интересам Вашингтона.

Корреспондент известного американского журнала Time Дебасиш Рой Човдхури написал в своей статье, что Президент Соединенных Штатов, чьи силы недавно покинули Афганистан, заключивший теперь с Саудовской Аравией договор на поставку оружия на 650 миллионов долларов, счел хорошей идеей проведение двухдневной виртуальной встречи на тему демократии. Однако нет объяснения приглашению на нее далеких от демократии стран. Более 30% из 110 приглашенных стран были классифицированы базирующейся в США некоммерческой организацией Freedom House лишь как "частично свободные".

В статье, опубликованной информационным агентством ТАСС, говорится, что "саммит за демократию" больше похож на часть внешнеполитического пиара США. Некоторые правозащитники недовольны тем, что вопросы демократии будут обсуждаться не в общественной, а в основном в политической плоскости. Учитывая, что значительную часть саммита займут трехминутные выступления приглашенных лидеров стран, времени для активистов останется немного.

В соцсетях распространился ряд критических высказываний по поводу саммита. Американский экономист Джанет Йеллен объявила о создании Фонда против клептократии для "вознаграждения людей, которые могут сообщить о том, где коррумпированные иностранные лидеры прячут в США свои денежные средства". Было отмечено, что "саммит за демократию", организованный Байденом, не вызывает никакого доверия, учитывая опыт Вашингтона по нарушениям в области демократии и прав человека во всем мире. Этот "саммит" был назван "последней провокацией новой холодной войны". Было заявлено, что столь избирательное приглашение стран на это мероприятие свидетельствует о слабости США и неспособности противостоять подрыву авторитета их внешней политики в ООН.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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