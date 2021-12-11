ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар

Политика 11 декабря 2021 14:43 (UTC+04:00)
ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в Великом национальном собрании (парламент).

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