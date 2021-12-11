Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с информационными, гибридными и психологическими войнами - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с информационными, гибридными и психологическими войнами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

"Азербайджан столкнулся с этим в тот период, когда мир еще не осознавал, еще не понимал, что такое дезинформация. В тот период мы не были готовы к этой войне. И поэтому пока Армения каждый день оккупировала наши земли, мир осуждал Азербайджан. В то время как армянские вооруженные силы убивали наших людей, в мире представлялось так, что якобы азербайджанцы убивают армян. Эта пропаганда велась под названием вымышленного "геноцида армян", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что на фоне всего этого Азербайджан вел свою справедливую борьбу и стремился донести до мира истину. “Но мы поняли, что этого недостаточно. Была огромная потребность в еще большей активности, чтобы донести до мира правду, и представить это в формате стратегической коммуникации. В результате мы решили в стратегическом порядке объединить нашу военную, дипломатическую и информационную политику, осуществив ее против Армении и армянского лобби, проводящего политику против Азербайджана по всему миру. Все это происходило на фоне безмолвия остального мира, который не хотел слышать о происходящем”, - добавил Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)