Несмотря на тяжелую войну, Азербайджан смог донести до мира истину - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Несмотря на тяжелую войну, Азербайджан смог донести до мира истину.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

"Как известно, 27 сентября прошлого года Армения развязала новую войну против Азербайджана, наших гражданских лиц, азербайджанский народ же начал свою справедливую борьбу. Надлежащее формирование и проведение стратегической коммуникации и здесь было одной из важнейших наших целей, так как Армения продолжала свои провокации на основе гибридной и психологической войны. Многие двери в мировых медиа продолжали оставаться закрытыми для Азербайджана, информационная монополия в мировых медиа ставила перед нами препятствия, которые нужно было преодолеть. В этом контексте особо хотелось бы отметить борьбу, которая велась, с налаживанием прямых контактов с мировыми СМИ, господином Президентом Ильхамом Алиевым. В течение 44 дней почти ежедневно проходили многочасовые интервью господина Президента более чем 30 ведущим, самым авторитетным телеканалам, медиаагентствам мира", - отметил Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)