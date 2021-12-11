ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в субботу в Великом национальном собрании (парламент) Турции.

Он отметил, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан положил конец 30-летней оккупации своих земель.

“В Совместном мониторинговом центре, созданном в рамках подписанного заявления о прекращении огня, личный состав ВС Турции и ВС России несет совместную службу, прилагает усилия для обеспечения стабильности, устойчивого соблюдения прекращения огня", - сказал Акар.

Министр также подчеркнул, что продолжается совместная работа по выявлению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)