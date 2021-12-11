Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

"Ситуация в Агдаме сравнима с Хиросимой, возможно, даже хуже. Будто армяне использовали ядерное оружие на оккупированных азербайджанских территориях. Мы столкнулись с уничтожением нашей культуры. Эти реалии ужасают человека. Армяне держали свиней в разрушенных мечетях в Карабахе. Это недопустимо, ничего подобного мир раньше не видел”, - сказал Гаджиев.

Он добавил, что восстановление Карабаха, его превращение вновь в райский уголок - одна из основных целей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)