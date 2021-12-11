Иран поддерживает сотрудничество в формате "3+3" - посольство

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает сотрудничество в формате "3+3".

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на публикацию на странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане, помощник министра иностранных дел и генеральный директор по евразийским делам МИД Ирана Алиреза Хагигийан поддержал сотрудничество в формате "3+3".

Он сказал, что формат "3+3" соответствует региональной политике Ирана.