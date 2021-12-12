Глава МИД Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Я свято чту память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Его память и наше братство будут вечно жить под лозунгом "Одна нация, два государства"", - отметил он.
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