Посол Рахман Мустафаев: Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции

БАКУ/Trend/- Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Азербайджанской Республики во Франции Рахман Мустафаев в своем выступлении, открывая состоявшийся в Культурном Центре посольства он-лайн концерт азербайджанской классической музыки, посвященной памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Рассказав о жизненном пути Гейдара Алиева и годах его работы на высоких постах в Советском Азербайджане, Советского Союза и на должности президента независимого Азербайджана, посол провел параллели между ролью в истории своих стран Гейдара Алиева и Шарля де Голля. Оба лидера возглавили свои страны в самые тяжелые периоды их истории – внешней агрессии и оккупации, гуманитарной катастрофы и политического кризиса в 1940 и 1993 гг. Оба спасли свои страны от реальной потери независимости и территориальной фрагментации, вывели их из политического кризиса, создали условия для их укрепления независимости и развития. С именами Ш.де Голля и Гейдара Алиева связано основание Пятой Республики во Франции и Третьей Республики в Азербайджане и принятие соответственно конституций 1958 и 1995 гг.

Посол Рахман Мустафаев также отметил, что обоих президентов объединило стремление к проведению подлинно независимой внешней политики.

О подлинном масштабе личности и значении политики общенационального лидера можно судить сегодня, заявил посол, завершая свое выступление.

«Без заложенного Гейдаром Алиевым фундамента национальной государственности и последовательной реализации его внутри- и внешнеполитического курса нынешним Президентом Ильхамом Алиевым, не было бы политически и экономически сильного Азербайджана, победы в 44-дневной войне и нового, благоприятного для нашей страны регионального порядка»,- отметил он.