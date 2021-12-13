Первостепенной задачей при восстановлении города Шуша является сохранение культурного наследия - спецпредставитель Президента

БАКУ /Trend/ - Первостепенной задачей в процессе восстановления города Шуша является сохранение культурного наследия.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник спецпредставитель Президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов на круглом столе на тему проектов реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана.

По его словам, в разработке плана по восстановлению города участвовали британская компания, местные специалисты, иностранные компании, работающие в Шуше, и особое внимание уделяется координации, планированию построек.

«Мы должны учитывать общий ландшафт территории, чтобы соблюдать гармонию в архитектурном облике города. Нашими первостепенными задачами являются сохранение культурного наследия, реставрация памятников и дальнейшее развитие города Шуша как культурной столицы Азербайджана», - сказал Керимов.