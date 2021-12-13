Формат "3+3" должен добавить позитива во взаимоотношениях между странами региона – посол России

БАКУ/Trend/ - Формат "3+3" должен добавить позитива во взаимоотношениях между странами региона. Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Мы видим добавленную стоимость этого формата в том, чтобы дать возможность для диалога, обмена мнениями по тем вопросам, которые интересуют все страны региона. То есть формат должен добавить позитива во взаимоотношениях между ними", - сказал посол.

Напомним, что 10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.