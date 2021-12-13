Президенту Ильхаму Алиеву преподнесены форма ФК "Карабах" и мяч с автографами футболистов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Президенту Ильхаму Алиеву были преподнесены форма футбольного клуба "Карабах" и мяч с автографами футболистов.
На форме под номером десять, преподнесенной Президенту Ильхаму Алиеву, написаны имя и фамилия главы государства.
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