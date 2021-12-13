Армянские националисты и их внешние кураторы стали катализатором развала СССР - Гюльнара Мамедзаде в интервью "Украина.ру"

Политика 13 декабря 2021 13:45 (UTC+04:00)
Армянские националисты и их внешние кураторы стали катализатором развала СССР - Гюльнара Мамедзаде в интервью "Украина.ру"

БАКУ/Trend/ - Не было никаких этнических конфликтов в многонациональном Баку, где проживали представители практически всех этносов, представленных в СССР. Баку был одним из самых интернациональных городов СССР, где совместно с азербайджанцами, русскими, евреями, украинцами и другими, также проживали более 200 тысяч армян, очень успешно реализованных в общественно-политической и экономической жизни страны.

Как передает Trend, об этом в интервью ukraina.ru сказала заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

"В Баку был очень высокий процент интернациональных браков и смешанных семей, в том числе армяно-азербайджанских, очень сильны были, да и остаются сейчас позиции русского языка. И самый высокий уровень жизни среди регионов Азербайджана наблюдался в НКАО, где до карабахской войны достаточно мирно сосуществовали представители азербайджанского и армянского этносов, а также представители других национальностей. Все это подтверждается конкретными данными по тому периоду", - заявила она.

По её словам, сепаратистские настроения, целенаправленно сформированные армянскими националистами и их внешними кураторами в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, послужили одним из катализаторов развала СССР.

"Армянская диаспора, как хорошо структурированная этнополитическая сеть с крупными рычагами финансового влияния, используется во многих странах мира, в том числе в США со всеми их проектами глобального управления и манипулирования.

Одни имели цель развалить СССР, другие - на этой волне заполучить часть чужих территорий, что и произошло. Армянский сепаратизм в Карабахе в свое время был использован как политический проект и ударил в первую очередь по целостности СССР и политике межнациональных отношений союзного государства, открыв серию "горячих точек", этнических конфликтов и центробежных процессов в Советском государстве", - отметила директор Baku Network.

Мамедзаде сообщила, что генсек СССР Михаил Горбачев, юбилеи которого впоследствии неоднократно торжественно отмечал весь западный мир, в силу ряда причин поддержал армянский сепаратизм в Карабахе.

"В феврале 1988 года армянским националистическим кругам в жестких контролирующих условиях СССР странным образом позволили провести внеочередную сессию Совета народных депутатов Нагорного Карабаха, позволили принять решение о выходе области из состава Азербайджанской республики и вхождении ее в состав Армянской республики.

Этнические чистки азербайджанского населения тоже начались в Армении: в ноябре 1988 года произошли кровавые события в армянском городе Гукарке, армянские националисты показательно осуществили убийство 33 азербайджанцев, и далее в Азербайджан хлынули потоки изгоняемых из Армении азербайджанцев. Так что, события начались в армянском Гукарке, а не в азербайджанском Сумгайыте. В результате первой Карабахской войны армянские элиты получили в 30-летнее пользование не только Нагорный Карабах, но и семь других регионов Азербайджана, однако армянский народ от этого ничего не выиграл, как показало время", - считает директор Baku Network.

Гюльнара Мамедзаде напомнила, что на перестройку наверное все в СССР реагировали практически одинаково: на начальном этапе - надежды на позитивные изменения и предотвращение деградации системы, а далее - разочарование, осознание горбачевских идей-фикс и зависание в неопределенности. Тогда же начинается процесс брожения в обществах всех постсоветских стран.

"В Азербайджанской Республике центробежные настроения не доминировали, но в конце 1980-х уже формировалось недовольство в адрес союзного руководства, поддерживавшего армянские поползновения на азербайджанские территории. Распад СССР воспринимали неоднозначно - кто-то как надежду на лучшее будущее, а кто-то как трагедию и крах своей фундаментальной основы", - сказала она.

Директор Baku Network полагает, что распад СССР наверное был предопределен, как в силу объективных исторических и внутренних причин, так и в силу внешних факторов.

"Карабахский конфликт можно было бы предотвратить, если бы в руководстве страны не утвердились ангажированные извне элиты. Поощрение сепаратизма в условиях СССР, состоявшего из 15 республик и десятков этносов, было самоубийственным для этого государства, и правящие политики не могли этого не понимать. Точно так же и сейчас заметны опасные провокационные попытки ударить по межнациональным отношениям в Российской Федерации.

Мамедзаде подчеркнула, что центробежные настроения формировались не в Азербайджане.

"Однако, это не значит, что причина в неготовности к независимости. Независимость - одно из главных достижений и стремлений в истории любого государства и общества. Азербайджан на практике подтвердил состоятельность своей государственности. На данном этапе Азербайджан положил конец тридцатилетнему постсоветскому конфликту и работает совместно с Россией над созданием региональной платформы безопасности и экономического сотрудничества, в том числе по формуле "3+3"", - заявила она.

Отвечая на вопрос, что в Азербайджане осталось от советского прошлого, директор Baku Network сказала, что еще остались люди - носители советской ментальности, осталось и поддерживается на всех уровнях уважение к культуре межнациональных отношений, уважение к традиционным ценностям, которые сейчас целенаправленно размываются проектировщиками нового миропорядка. Остались общие связи, в том числе исторические, экономические, культурные, гуманитарные, межличностные. Сохраняется пространство русского языка. Осталось восприятие народов бывшего СССР как братских, близких, понятных. Сейчас, когда весь мир вступил в сложный трансформационный период, нам как никогда важно поддерживать друг друга.

"В Азербайджане более трехсот школ с русским сектором, где обучаются дети разных национальностей, в том числе азербайджанцы. В Азербайджане повсеместно звучит русская речь, установлены памятники русским поэтам, функционируют русские культурные центры, публика любит русский театр, до пандемии росли потоки туристов из России и других стран СНГ.

Я выросла в интернациональной семье. Мои родители очень сложно воспринимали распад страны. Но самым страшным испытанием, связанным с 1990-ми годами, была война, оккупация части страны, геноцид, многотысячные жертвы войны. Война 2020 года, надеемся, стала последней трагической страницей в истории азербайджанского и армянского народов. Эту войну начинали не мы, но мы положили ей конец и нацелены на нормализацию отношений с армянским народом", - подчеркнула Гюльнара Мамедзаде.

По её словам, в азербайджанском обществе практически не найдется примеров грубой и необъективной критики в адрес советского прошлого, за редким исключением.

"Нет примеров осквернения советских памятников, советского прошлого. Очень важно с пониманием относиться к истории. История успеха азербайджанской государственности имеет не одну составляющую, это комплекс вопросов, в том числе связанных с традициями государственности, политической культурой общества, качеством элиты, выбором лидера и многими другими факторами. Наверное, мы смогли взять лучшее и из советского наследия, а это прежде всего кадры, образование, культура межнациональных отношений. Наверное, я не все учла, так как это вопрос для более обстоятельного анализа", - сказала она.

Директор Baku Network таже отметила, что Азербайджан - независимая, суверенная страна, и никаких изменений в подходах к этому вопросу нет и быть не может.

"Другое дело, что сейчас страны объединяются в те или иные региональные и межрегиональные альянсы с учетом новых вызовов и необходимости укрепления собственной безопасности и выживаемости. Отношения Азербайджана и с Турцией, и с Россией носят прагматичный характер, и никоим образом не затрагивают вопросы суверенитета Азербайджана. Азербайджан выполняет ключевую роль медиатора во внешнеполитических коммуникациях многих стран мира.

Фактор Турции сознательно демонизируется в информационном пространстве. Попытки исказить формат отношений Азербайджана с Турцией, преувеличить амбиции Анкары, направлены на осложнение российско-азербайджанских и российско-турецких отношений, так как формат Москва-Баку-Анкара становится ключевой основой большой региональной платформы со всеми связанными с ней глобальными и региональными проектами. Азербайджан и Турция со временем могут внести важный вклад в нормализацию отношений России с Грузией и Украиной. Лидеры трех стран принимают усилия в этом направлении, но конечный результат пока не виден и непонятен большинству, потому информационные провокации на эту тему получают продолжение", - резюмировала Гюльнара Мамедзаде.

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