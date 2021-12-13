Футбольному клубу "Карабах" выделено пять миллионов манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу "Карабах".

В распоряжении говорится, что в связи с успешным участием в групповом туре Лиги конференций УЕФА и завоеванием путевки в очередной тур из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 года резервного фонда Президента Азербайджана футбольному клубу "Карабах" выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие задачи, вытекающие из этого распоряжения.