Президент Ильхам Алиев: Все заминировано, разрушено, но осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию?

БАКУ /Trend/ - Все заминировано. После войны мы около 200 человек или потеряли, или они стали калеками, инвалидами. Осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию? Нет!

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

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