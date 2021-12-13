Президент Ильхам Алиев о незасчитанном голе «Карабаха»: Как этих слепых набрали туда?!
БАКУ /Trend/ - Как можно не увидеть мяч, который прошел на расстоянии менее одного метра от линии ворот? Хорошо, ты не увидел, ты слепой, боковой судья тоже не видит, он тоже слепой? Как этих слепых набрали туда?! Почему мы сталкиваемся с этой позорной картиной именно на играх «Карабаха»?
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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