В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как передает Trend, они продемонстрировали плакаты с надписями "Господин Президент, добро пожаловать!", "Азербайджанцы Европы приветствуют вас!", "Азербайджан уважает общие ценности!", а также флаги Азербайджана и Евросоюза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря прибыл с визитом в Брюссель. В рамках визита глава государства примет участие в заседании НАТО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)