Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе – что ждет регион?

Политика 14 декабря 2021 10:19 (UTC+04:00)
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе – что ждет регион?

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках предстоящего саммита стран "Восточного партнерства". Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах. В этом контексте Брюссельский саммит и встреча, которую планируется провести в его рамках, создадут дополнительные возможности.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза считает, что одним из важных вопросов, которые необходимо решить в рамках этих переговоров, является демаркация границ.

«Демаркация границ очень важна, потому что до тех пор, пока этого не произойдет, столкновения между армянскими и азербайджанскими солдатами будут продолжаться, что приведет к человеческим жертвам и нестабильности. Президент России Владимир Путин взял на себя обязательство помочь обеим сторонам в вопросе демаркации границ. Я хотел бы, чтобы это было совместным обязательством всей Минской группы ОБСЕ, и, возможно, в конце концов так оно и будет, так как, думаю, очень важная роль Минской группы состоит в том, чтобы помочь определить эту международную границу», - сказал он.

По словам Брайзы, Россия, США и Франция должны работать вместе, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Я с нетерпением жду предстоящей встречи в Брюсселе при посредничестве ЕС. В конце концов, думаю, что важно, чтобы ЕС играл определенную роль вместо Франции в процессе посредничества. Потому что ЕС имеет гораздо больший дипломатический вес за столом переговоров, участвуя в процессе от имени всех своих стран-участниц, в частности Франции, которая ранее вместо того, чтобы играть роль честного посредника в качестве сопредседателя Минской группы, фактически 10 ноября 2020 года ясно выразила свою поддержку Армении», - отметил он.

Как сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, скорее всего, премьер Армении Пашинян попытается каким-то образом нивелировать те договоренности, которые были достигнуты в Сочи при посредничестве Президента России Владимира Путина, и постарается, используя опыт и симпатии Европейского союза, вывести обсуждения имеющихся межгосударственных проблем между Арменией и Азербайджаном на международный уровень.

«Армянское руководство сегодня старается всеми силами опять реанимировать Минскую группу ОБСЕ. С этой точки зрения поддержка ЕС ей очень даже необходима, и, скорее всего, Армения будет разыгрывать эту карту. Вероятно, будет обсуждение каких-то гуманитарных вопросов, возможно, стороны возьмут на себя обязательства, связанные с решением проблем в этой области», - отметил Ниязов.

По его мнению, армянская сторона будет пытаться если не торпедировать, то хотя бы тормозить выполнение договоренностей, которые были достигнуты ранее.

Ниязов отметил, что особого выбора у армянской стороны нет. Ее выбор выглядит следующим образом – или идти навстречу пожеланиям ведущих стран, в том числе в вопросе открытия коммуникаций, активно участвовать в процессе "3+3", чтобы выйти из геоэкономической изоляции, начать развиваться как нормальное государство, или же, идя на поводу у реваншистских требований, которые звучат в этой стране, настроиться на новое противостояние с Азербайджаном.

"Но с учетом тех реалий, которые сегодня существуют, этот путь будет уже окончательно гибельным для армянской стороны, армянской государственности. Как мы видели, 30 лет такой политики в конечном итоге ни к чему хорошему Армению не привели. Экономическая и политическая ситуация в стране сложная, геоэкономическая и геополитическая ситуация для нее также остается крайне сложной. И поэтому еще годы противостояния, если, допустим, не откроются все коммуникации, будут для Армении гибельным сценарием развития событий», - добавил он.

Как отметил Ниязов, прочный мир в регионе может быть установлен после того как, о чем неоднократно заявляло азербайджанское политическое руководство, будут осуществлены делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Армении.

Любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений, приветствуются, и важно обеспечить продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении.

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