БАКУ /Trend/ - 14 декабря началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

В его повестку входят 17 вопросов:

1. О присоединении к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" и Протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года", а также об отмене Закона Азербайджанской Республики "Об утверждении с Особым мнением соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности специальным заключением".

2. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Государственного педагогического университета Азербайджана (1921-2021)" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджана", "Консульском уставе Азербайджанской Республики", утвержденном Законом от 8 февраля 1994 года за № 782, "О гражданстве", в Семейный кодекс, "О внесении изменений в некоторые законы в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина, не достигшего 15 лет" (второе чтение).

5. Законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об авторском праве и смежных правах" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Закон "О судах и судьях" (второе чтение).

9. Законопроект "О туризме" (первое чтение).

10. Законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (первое чтение).

11. Законопроект "О внесении изменений в Закон "О бюджетной системе" (первое чтение).

12. Законопроект "О внесении изменений в Закон "О государственном долге" (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджана "О таможенном тарифе" (первое чтение).

15. Законопроект "О внесении изменений в Закон "О страховании от безработицы" (первое чтение).

16. Законопроект "О внесении изменений в Закон "О занятости населения" (первое чтение).

17. Законопроект "О медиа" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)