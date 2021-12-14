Сегодня в Брюсселе планируется встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении

БАКУ /Trend/ - 13 декабря начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Бельгии - Брюссель для участия в VI саммите программы «Восточное партнерство» Европейского союза.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках визита сегодня состоится двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем. Затем с участием Шарля Мишеля планируется проведение встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметим, что также в рамках визита сегодня в штаб-квартире НАТО пройдет встреча Президента Ильхама Алиева с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического Совета, являющегося высшим органом НАТО. Встреча будет проведена в формате "НАТО + Азербайджан".

(Перевод: Кямаля Сеидова)