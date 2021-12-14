Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО

БАКУ /Trend/ - 13 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель для участия в VI саммите программы «Восточное партнерство» Европейского союза, сообщает во вторник Trend.

В рамках визита сегодня в штаб-квартире НАТО состоится встреча Президента Ильхама Алиева и генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Президент Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета, являющегося высшим органом НАТО. Встреча пройдет в формате "НАТО +Азербайджан".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)