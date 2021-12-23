Благодаря мудрой и победоносной политике Президента Ильхама Алиева каждый гражданин страны сегодня ходит с высоко поднятой головой

Политика 23 декабря 2021 11:52 (UTC+04:00)
Благодаря мудрой и победоносной политике Президента Ильхама Алиева каждый гражданин страны сегодня ходит с высоко поднятой головой

БАКУ/Trend/ - Благодаря мудрой и победоносной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева каждый деятель культуры, каждый гражданин страны, все азербайджанцы, проживающие в разных частях света, сегодня ходят с высоко поднятой головой, сказал в интервью Trend известный скульптор, кавалер государственных орденов "Шохрат" и Шараф", секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, почетный член Российской академии художеств, профессор Салхаб Мамедов.

"Я часто бываю за рубежом, встречаюсь с представителями различных профессий и сфер, общаюсь и воочию вижу, каким почтением и авторитетом пользуется Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И все это еще более возросло после славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, когда под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия разбила армянских оккупантов. На протяжении около 30 лет наши земли находились под оккупацией, у каждого из нас была большая тяжесть в груди, чувство неудовлетренности от того, что наш древний Карабах, цитадель национальной культуры и искусства, находился под вражеской пятой, что также негативно сказывалось и на творчестве, и ныне, как говорится, эта гора спала с плеч. И посмотрите, кто завоевал эту победу ценой своей крови – молодежь, которая и не видела Карабах, но воспитывалась на высоких морально-нравственных и патриотических чувствах, знала историю, традиции, обычаи и культуру. И все это исходило из каждого семейного очага, было олицетворением беззаветной любви к Родине. И все эти годы во главе Азербайджана, этой большой семьи стоит Президент Ильхам Алиев. Сегодня все мы ходим с высоко поднятой головой, наслаждаемся свободой и стремимся еще больше творить. Глава государства подарил нам огромное счастье!", - сказал Салхаб Мамедов.

По словам профессора, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву принадлежит огромная роль в развитии, процветании и пропаганде национальной культуры.

"В стране и за рубежом проводится множество мероприятий, посвященных нашему искусству, реализуются значимые проекты, деятели культуры окружены постоянной заботой и вниманием главы государства. Как известно, памятники выдающимся деятелям, которые отражают нашу историю, устанавливаются в различных городах мира. При этом хотелось бы отметить один важный факт - именно благодаря уважению и авторитету, отношению к культуре и роли в мировой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева для этого выделяются самые лучшие места, центры и парки городов. В частности, я являюсь одним из автором памятников, установленных в городах Европы: в 2011 году памятник "Ходжалы" был установлен на территории сада знаменитой библиотеки имени Готфрида Бенна города Берлин, в 2012 году - выдающемуся поэту и мыслителю XII века Низами Гянджеви в парке Вилла Боргезе в Риме, в 2016 году - в центральных парках французских городов Коньяк и Эвиан нашим поэтессам Мехсети Гянджеви и Хуршидбану Натаван, а в 2017 году в связи с 25-летием членства Азербайджана в ООН в парке Ариана перед Дворцом наций в Женеве состоялось открытие скульптурной композиции "Думы и мечты". Это очень значимые события, реализованные благодаря отношению мирового сообщества к личности Ильхама Алиева", - подчеркнул известный скульптор.

Салхаб Мамедов отметил исключительную роль главы государства в восстановлении освобожденной территории страны и сферы культуры.

"Первым делом Президент Азербайджана Ильхам вернул в город Шуша памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, поручил провести восстановительные и реставрационные работы в разрушенных мечетях и архитектурных памятниках. В короткий срок был восстановлен памятник Вагифу в Шуше, проведены фестиваль Харыбюльбюль и Дни поэзии Вагифа. Народ, не имеющий культурные корни, никогда не сможет стать хорошим воином. Великий лидер Гейдар Алиев всегда с особым вниманием и любовью относился к культуре и искусству, стал для каждого азербайджанца идеалом не только как талантливый руководитель страны, но и как всесторонне развитая личность, он сохранил нашу государственность и независимость, возродил экономику, поставил страну на путь развития и процветания. Продолжил эту политику и приумножил достижения Президент Ильхам Алиев", - заявил Салхаб Мамедов.

Он отметил, что благодаря своей мудрости, решимости, высокому интеллекту, авторитету на международной арене Президент консолидировал всех азербайджанцев мира, готовых в любое время встать на защиту родной земли.

"Это мы отчетливо увидели в период 44-дневной Отечественной войны, это и сегодня продолжается. У меня очень много друзей в разных странах. Я встречаюсь с ними, беседую, диспутирую. Они счастливы и горды, что у нас есть такой Президент! Даже много лет живя за рубежом, они не отделяют себя от Родины. В том числе и деятели культур разных стран выражают искреннее восхищение нашим главой государства. Они говорят, что азербайджанский народ счастлив иметь такого Президента. Ильхам Алиев - выдающийся лидер современности! Они говорят, что только такой лидер мог добиться исторической победы в 44-дневной Отечественной войне", - сказал Салхаб Мамедов.

Известный скульптор подчеркнул высокие человеческие качества главы государства.

"Одной из главных формул успеха Президента Ильхама Алиева является его человечность и высокий уровень образования, знание истории Азербайджана и мировой летописи, доброе и искреннее отношение к людям, обеспокоенность судьбой народа и каждого гражданина страны. Одна его аура и душевная теплота дарит нам уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. На различных выставках и мероприятиях всегда создается впечатление, что Президент очень близкий и родной человек, который всегда и во всем стремится помогать своими советами и реальными деяниями. И все эти качества, любовь к Родине, забота о каждом, уровень эрудиции, политическая воля делают Ильхама Алиева мировым лидером! Мы счастливы, что живем в Азербайджане и у нас есть такой лидер, мы искренне гордимся. Все сказанное мною было от души! ", - добавил Салхаб Мамедов.

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