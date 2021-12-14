Президент Ильхам Алиев: Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным режиму в Лачинском коридоре

БАКУ/Trend/ - Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным режиму в Лачинском коридоре.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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