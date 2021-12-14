Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Президента Ильхама Алиева, сообщает во вторник Trend.

"Азербайджан внес большой вклад в нашу миссию в Афганистане, сыграл важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула и в процессе эвакуации", сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"Благодарю за все ваши усилия и поддержку", - отметил генеральный секретарь.