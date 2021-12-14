Президент Ильхам Алиев: Достигнуто соглашение о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван

БАКУ/Trend/ - На данном этапе мы достигли договоренности о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван, но точный маршрут дороги еще не определен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Это вопрос будущего обсуждения», - сказал глава государства.

Новость обновляется