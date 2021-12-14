НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - генсек (Версия 2)

Добавлены подробности, первая версия опубликована 19:38

БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что cотрудничество между НАТО и Азербайджаном остается прочным на протяжении многих лет и сегодня охватывает многие области.

"Мы сегодня обсуждали, что еще мы можем вместе сделать для развития сотрудничества. Для нас важны безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Чтобы обеспечить мирное будущее для всех людей, мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются ценными партнерами НАТО", - сказал Столтенберг.