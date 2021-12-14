Путин и Макрон надеются на продуктивность предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Подробно рассмотрено положение дел в карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года, говорится в сообщении.

Путин рассказал, как в регионе идёт реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет полезной.