В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга (версия 2)

Политика 15 декабря 2021 00:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована 14 декабря в 19:44)

БАКУ/Trend/ - 14 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Trend представляет пресс-конференцию.

Модератор: Добрый день. Мы начнем с заявлений генерального секретаря и Президента, после чего у нас будет время для нескольких вопросов. Господин генеральный секретарь.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг: Президент Алиев, еще раз добро пожаловать в штаб-квартиру НАТО. Рад еще раз увидеть Вас. На самом деле, Вы во второй раз находитесь в новом здании. В прошлый раз наша двусторонняя встреча состоялась в старом здании. Мы провели очень конструктивные обсуждения, и сейчас Вы примете участие в заседании Североатлантического совета с участием всех 30 союзников.

Это свидетельствует о значении диалога и взаимопонимания в партнерстве НАТО с Азербайджаном. На протяжении многих лет между нами было тесное сотрудничество. Сегодня оно охватывает многие сферы - от развития умений до энергетической безопасности. Союзники НАТО также оказали Вам помощь в обезвреживании излишков мин, оружия и боеприпасов, оставшихся от старой советской армии. Сегодня мы обсудили, что еще можем сделать совместными усилиями.

Азербайджан внес важный вклад в нашу прежнюю миссию в Афганистане, Вооруженные силы Азербайджана сыграли существенную роль в обеспечении безопасности во время работ по эвакуации летом этого года в Кабульском аэропорту. Союзники НАТО за несколько дней вывезли самолетами более 120 тысяч человек, обеспечив их безопасность. Большое спасибо за все Ваши усилия и поддержку. Безопасность и стабильность на Южном Кавказе важны для всех нас. Для обеспечения будущего всех людей в мирных условиях мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются ценными партнерами НАТО.

Президент Алиев, разрешите еще раз выразить Вам признательность за посещение штаб-квартиры НАТО. Я с нетерпением жду продолжения нашей работы для дальнейшего углубления сотрудничества между НАТО и Азербайджаном. Еще раз добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, господин генеральный секретарь. Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение. Для меня большая честь еще раз посетить штаб-квартиру НАТО. Мы уже обсудили, что я нахожусь в этом здании во второй раз. Однако я уже в седьмой раз посещаю штаб-квартиру НАТО. Все это свидетельствует о динамизме нашего сотрудничества. Благодарю за ваши слова о вкладе, который мы внесли в миссию "Решительная поддержка".

Азербайджан доказал, что является надежным партнером НАТО. В 2002 году мы приступили к нашей миротворческой миссии в Афганистане и в конце августа нынешнего года завершили ее. Азербайджанские военнослужащие были в числе военнослужащих коалиционных сил, последними покинувших Афганистан. Конечно, это – большой опыт совместной работы. Сегодня мы также обсудили наши планы на будущее, связанные с сотрудничеством. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Кроме того, только в этом году мы провели семь совместных военных учений с Турцией, являющейся нынешним и одним из ведущих членов НАТО. Это тоже служит делу мира и стабильности в регионе.

Мы обсудили с господином генеральным секретарем поствоенную ситуацию на Южном Кавказе. Азербайджан привержен миру, стабильности и прогнозируемости. Цель наших усилий – минимизировать любые риски новой войны в регионе. Лучший путь для этого – открыть коммуникации, наладить активный диалог и научиться вновь быть соседями. Наша политика очень открыта и ясна. Надеюсь, что если Армения проявит добрую волю, то мы, как и предлагали, можем работать над мирным соглашением между двумя странами и положить конец вражде.

Мы также обсудили с господином генеральным секретарем вопросы энергетической безопасности в регионе. Я проинформировал господина генерального секретаря о том, что сегодня Азербайджан является надежным поставщиком природного газа в 4 страны-члена НАТО. Уверен, что в предстоящие годы их число может возрасти. Это важно также для региональной стабильности и безопасности, потому что энергетическая безопасность уже является частью национальной безопасности стран. В целом мы очень рады взаимодействию с НАТО на высоком уровне. Мы очень рады, что НАТО ценит наши усилия, и сегодня мы пришли к договоренности продолжить совместные усилия на пользу региона и для безопасности в мире. Еще раз благодарю за приглашение.

Модератор: Вижу, что хочет задать вопрос корреспондент Радио "Свободная Европа".

Корреспондент Радио "Свободная Европа" Рикард Жозвиак: У меня вопрос к вам обоим. Начинаю с господина Алиева. Господин Алиев, Вы отметили связи с Арменией. Один из вопросов – Зангезурский коридор. Согласитесь ли Вы с таможенными проверками Армении в этом коридоре? Каково мнение Азербайджана по этому поводу? Могу ли еще спросить: сегодня Вы встретитесь с господином Пашиняном и господином Мишелем на совместном обеде. Вы должны подписать определенную декларацию в связи с сообщением. Что это конкретно означает? Можете ли Вы отметить, какие вопросы сообщения с Арменией могут быть?

Вопрос господину Столтенбергу. Сегодня официальный представитель России говорил о моратории на ракеты, ракеты меньшей дальности. Вы видите в этом своего рода месседж о мире, или считаете, что было бы хорошо вернуться к соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышла Россия? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Что касается Зангезурского коридора, хочу сказать, что предложение об открытии этих коммуникаций в регионе нашло отражение в трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября Президентом России, премьер-министром Армении и мной. Таким образом, обеспечение всех необходимых условий является своего рода обязательством для Армении. Несмотря на то, что продвинуться более чем за год было нелегко, на этом этапе мы достигли соглашения о строительстве железной дороги, а также магистральной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Армению. Однако точный маршрут магистральной дороги пока не определен. Это – тема дальнейших обсуждений, и мы обязательно обсудим это вечером на трехсторонней встрече, организованной господином Шарлем Мишелем.

Что касается правового режима Зангезурского коридора, он должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, потому что в трехстороннем заявлении открыто говорится о том, что Азербайджан обеспечивает безопасность и беспрепятственное сообщение между Карабахом и Арменией, а Армения должна обеспечить такое же беспрепятственное сообщение и безопасность между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Таким образом, сегодня в Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на использовании своих таможенных структур для контроля за грузами и людьми, то мы будем настаивать на том же в Лачинском коридоре. Это логично, и решение должна принять армянская сторона. Мы согласны на оба варианта: либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах.

Что касается сообщения, то интеграция региональных транспортных связей действительно является большой возможностью для региона. Потому что Зангезурский коридор нужен не только для получения нами выхода на Нахчыванскую Автономную Республику, но и для железнодорожного сообщения Армении с Ираном через Нахчыванскую Автономную Республику. Тем самым, Армения тоже получает железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыванскую Автономную Республику. Армения получает железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Сегодня у них нет такого железнодорожного сообщения. Это действительно может создать позитивную атмосферу в регионе, что пойдет на пользу всем. Считаю, что правильная оценка этих возможностей чрезвычайно важна с точки зрения планирования нашего мирного будущего.

Еще раз хочу отметить, мы готовы. Мы уже неоднократно делали публичные заявления о том, что хотим перевернуть страницу вражды и работать над мирным соглашением. Предстоящая встреча с господином Пашиняном и господином Мишелем прояснит многие вопросы.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг: Что касается вопроса ракет, то запрет ракеты средней дальности действовал многие годы. Это был подписанный в 1987 году договор INF, запрещавший ракеты подобного типа в Европе. Этого договора уже не существует, так как Россия на протяжении многих лет размещала на территории Европы ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки. Таким образом, выдвинутое Россией предложение, связанное с мораторием, ненадежно. Был запрет, который они нарушили. До тех пор, пока Россия не уничтожит ракеты типа SSC8, что можно будет подтвердить, - ракеты данного типа нарушили договор INF, - предложению о моратории относительно уже размещенных ими ракет доверять нельзя.

НАТО не намерена предпринимать ответные шаги в связи с действиями России. Мы не намерены размещать в Европе ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Мы готовы к диалогу с Россией и считаем, что для предотвращения гонки вооружений есть необходимость в контроле за оружием. Здесь не может идти речь о моратории, потому что Россия должна доказать, что вооружения, нарушившие договор, запрещающий ракеты средней дальности в Европе, уничтожены.

Модератор: Есть время для последнего вопроса.

Меня зовут Вугар Сеидов, я представляю Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ). У меня вопрос к господину Столтенбергу. После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан как страна-победительница неоднократно предлагала Армении начать работу над мирным соглашением с условием признания территориальной целостности и суверенитета стран. К сожалению, Армения до сих пор уклоняется от этого. Если учесть, что связи между НАТО и Арменией развиваются, какую роль НАТО может сыграть для того, чтобы убедить Армению заключить мирное соглашение с Азербайджаном? Спасибо.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг: Прежде всего, мы приветствуем возможность окончания противостояния и прекращения военных действий. Во-вторых, мы абсолютно убеждены в важности продолжения нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений и налаживанию диалога между Азербайджаном и Арменией. На сегодняшней встрече мы с Президентом подробно обсудили эти вопросы, и я приветствую также проведение сегодня трехсторонней встречи. Это свидетельствует о том, что диалог продолжается, и нормализация отношений идет в правильном русле. Главное – отказаться от действий, которые вновь могут привести к разжиганию насилия, и решать остальные вопросы дипломатическим путем.

НАТО не занимает чью-либо сторону, потому что Азербайджан является ценным партнером НАТО. Армения тоже является нашим ценным партнером. Таким образом, мы поддерживаем дипломатические усилия, трехсторонние усилия, а также активно поддерживаем усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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