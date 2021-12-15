Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы
БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Trend, на встрече, которая проходила в конструктивной обстановке, был обсужден ряд вопросов.
Обе стороны пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.
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Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО)
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