Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, на встрече, которая проходила в конструктивной обстановке, был обсужден ряд вопросов.

Обе стороны пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.