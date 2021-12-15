Макрон и Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер доверия между Баку и Ереваном

Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным о поддержке шагов, направленных на укрепление взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров двух государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При рассмотрении вопроса напряженности между Арменией и Азербайджаном глава французского государства обсудил с президентом Путиным усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция), призванные содействовать мерам доверия в том числе в гуманитарной сфере", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президенты Франции и России подтвердили согласие "использовать свой авторитет для скорейшего принятия таких мер", добавили в Елисейском дворце.