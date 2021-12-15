Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

В заседании приняли участие представители соответствующих госструктур, представленных в Рабочей группе.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня была проведена ревизия геологических карт освобожденных территорий, переоценка баланса минерально-сырьевых ресурсов, существующих согласно фондовым данным.

Были выполнены кадастровые работы по 167 месторождениям в этих районах, произведены ревизия и мониторинг 52 месторождений, разграбленных за период оккупации, первичная оценка нанесенного ущерба.

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