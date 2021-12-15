Проект Зангезурского транспортного коридора должен быть выполнен Арменией без каких-либо предварительных условий - Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Проект Зангезурского транспортного коридора, в рамках которого будет осуществляться железнодорожное и автомобильное сообщение между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном, должен быть выполнен Арменией без каких-либо предварительных условий.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Азербайджан последовательно отстаивает свою позицию в необходимости реализации тех договоренностей, которые были итогом трехстороннего заявления в ноябре прошлого года, а также Сочинского саммита. Пашинян будет подвергаться определенному давлению. Уже неоднократно случалось, когда те или иные договоренности Пашинян пытается интерпретировать по-своему, либо отыграть назад. Здесь необходима жесткая позиция в отношении Армении. Думаю, для России принципиально важно, чтобы проект Зангезурского транспортного коридора был реализован в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты и обсуждены в формате трех лидеров в Сочи", - сказал он.

Игорь Коротченко также прокомментировал то, что в повестку ЕС впервые включен вопрос о пропавших без вести и подчеркнута необходимость выяснения их судьбы.

"В ходе первой Карабахской войны большое количество попавших в плен азербайджанских военнослужащих, а также граждан Азербайджана пропали без вести, их судьба неизвестна. Сейчас уже вскрываются массовые захоронения. Становится очевидно, что армяне проводили в рамках первой Карабахской войны внесудебную ликвидацию значительного количества азербайджанских граждан. Необходимо выяснить их судьбу. Безусловно, это гуманитарный и юридический вопрос. Потому что подобного рода расправы, которые армянские незаконные вооруженные формирования, а также наемники армянского происхождения, прибывшие в Карабах из стран Ближнего Востока, Северной Африки, учиняли там - это реальные преступления против человечности. Все эти вопросы необходимо выяснять. Соответственно, дальше Армении должны быть предъявлены иски в международные суды за совершенные преступления, в том числе и в ходе первой Карабахской войны", - сказал Коротченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)