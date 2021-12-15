Международный комитет Красного Креста бьет тревогу: в Азербайджане растет число подорвавшихся на минах (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) опубликовал на своем сайте видеоролик, посвященный минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.
«К сожалению, после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года число подорвавшихся на минах продолжает расти. Международный комитет Красного Креста делает все возможное для того, чтобы предупредить людей об этой опасности», - говорится в видеоролике.
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