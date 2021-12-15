Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летней годовщины независимости Казахстана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины независимости Республики Казахстан.

С честью преодолев исторические испытания в годы независимости, Казахстан прошел путь стремительного развития во всех областях, добился больших достижений и завоевал высокий авторитет на международной арене. Азербайджанская Республика искренне радуется успехам Вашей братской страны.

Наши народы связывают узы дружбы, имеющие глубокие исторические корни. Сегодня наши межгосударственные связи, основанные на этих добрых традициях, успешно развиваются.

Уверен, что отношения дружбы, плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов, связанных тесными узами.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана благополучия и процветания", - говорится в письме.