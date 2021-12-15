Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду бин Иса Аль Халифе по случаю Национального дня Бахрейна.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю 50-й годовщины национального праздника Королевства Бахрейн.

В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Бахрейн. Верю, что дружеские отношения и сотрудничество между нашими странами нашими совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов, связанных друг с другом религиозными и культурными корнями.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.