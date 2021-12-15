Глава Молдовы поблагодарила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Хочу поблагодарить Вас за поддержку, оказанную нам во время газового кризиса.

Об этом сказала Президент Молдовы Майя Санду на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

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