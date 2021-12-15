Брюссельская встреча: Азербайджан создает основу для более конкретных действий в регионе

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В своем заявлении по итогам встречи Шарль Мишель призвал подписать всеобъемлющее мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией для установления мира на Южном Кавказе.

Он подчеркнул, что обязательства, вытекающие из заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, должны быть выполнены.

В заявлении говорится, что в повестку ЕС впервые включен вопрос о пропавших без вести и подчеркнута необходимость установления их судеб.

В нем также выражается поддержка Евросоюза созданию коммуникаций и инфраструктуры в регионе, их открытию и развитию.

Было подчеркнуто, что ЕС даже поддержит эти проекты за счет своих экономических и инвестиционных ресурсов.

Говоря об итогах встречи в Брюсселе, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза сказал Trend, что одним из ее важных результатов является то, что Армения согласилась приступить к строительству железной дороги вдоль Зангезурского коридора.

«Это было трудным решением для Пашиняна из-за давления со стороны политической оппозиции в Армении, которая заявляла, что любое сотрудничество с Азербайджаном по выполнению соглашений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года равносильно измене. Важным итогом встречи в Брюсселе является то, что Армения согласилась приступить к реализации соглашений по сотрудничеству в области инфраструктуры», - сказал Брайза.

Еще одним важным моментом, по словам экс-посла, является то, что фактически президент Совета Европейского союза Шарль Мишель призвал Армению выполнить пункты уже подписанных соглашений.

«Несмотря на то, что Армения в соответствии с трехсторонними соглашениями согласилась открыть транзитные коммуникации, соединяющие ее с Азербайджаном и Турцией, на деле она не выполнила свои обязательства. Шарль Мишель также призвал стороны к переговорам о всеобъемлющем мирном соглашении, которое будет включать демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией. Реализация этих соглашений отвечает интересам Азербайджана, Турции, России, Армении, НАТО и ЕС», - сказал Брайза.

Фактически брюссельская встреча стала продолжением сочинской, еще больше укрепила сочинские договоренности. Азербайджан смог наложить на Армению более конкретные обязательства и ответственность за их выполнение, отметил он.