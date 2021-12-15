Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО)

Политика 15 декабря 2021 16:28 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Новость обновляется

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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