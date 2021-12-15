Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе посетили поселок Гадрут и Азыхскую пещеру (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с вопросами, вытекающими из указаний, прозвучавших во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями общественности Ходжавендского района 9 октября, делегация, состоящая из Рабочих групп по науке, образованию и культуре и вопросам градостроительства Межведомственного центра Координационного штаба, 10 декабря посетила поселок Гадрут Ходжавендского района, а также осмотрела культурные, исторические и религиозные памятники в селах Туг и Чинарлы и Азыхскую пещеру, сообщает в среду Trend.

В рамках поездки члены Рабочих групп сначала осмотрели албанский храм в селе Чинарлы, затем албанскую церковь XII века, расположенную в историческом центре поселка Гадрут. Затем делегация побывала в селе Туг. Были осмотрены жилые дома села Туг, руины архитектурного памятника местного значения Дворца Дизаг Мелик и албанские церкви.

В конце средних веков Туг был одним из самых крупных и важных населенных пунктов окрестных территорий. Здесь есть руины оборонных сооружений, ручьи, образующие бассейны, исторические мосты XVIII века. Два исторических памятника, находящихся в селе Туг, взяты под государственную охрану как памятники республиканского значения, три – как памятники местного значения.

После подробного осмотра исторических достопримечательностей села Туг с участием членов обеих групп было проведено выездное совещание, на котором были проведены подробные обсуждения "Концепции развития туризма в Гадруте" и "Концепции развития туризма в Туге", которые представлены Государственным агентством по туризму, а также по созданию зоны туризма и рекреации на этих территориях, реализации проектов по консервации и реставрации, связанных с сохранением культурного наследия. Поездка завершилась осмотром Азыхской пещеры, имеющей мировое значение с участием специалистов, привлеченных Рабочей группой по вопросам науки, образования и культуры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)