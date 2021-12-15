Президент Ильхам Алиев: Мы победители, и эту реальность необходимо учитывать, нагорно-карабахский конфликт разрешен

БАКУ /Trend/ - Мы победители, и эту реальность необходимо учитывать, нагорно-карабахский конфликт разрешен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.

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