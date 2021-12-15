Президент Ильхам Алиев: В 2023 году мы планируем экспортировать в ЕС 11 млрд кубометров газа

Политика 15 декабря 2021 17:44 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В 2023 году мы планируем экспортировать в ЕС 11 млрд кубометров газа

БАКУ /Trend/ - В 2023 году мы планируем экспортировать в ЕС 11 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.

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