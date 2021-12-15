Развитие диалога между Азербайджаном и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли – Захарова

БАКУ/Trend/ - Развитие диалога между Азербайджаном и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предоставить Азербайджану статус наблюдателя в ЕАЭС.

"Инициатива Нурсултана Назарбаева, который, по сути, является идеологом евразийской интеграции, заслуживает, конечно, внимания. Как вы знаете, Евразийский экономический союз открыт для государств, которые предоставляют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции, в более тесном взаимодействии. В первую очередь, мы имеем в виду страны СНГ, которые сохраняют с государствами-членами Евросоюза более тесные связи в сфере кооперации", - сказала она.

Захарова отметила, что ЕАЭС развивается быстрыми темпами, непрерывно совершенствует инструмент экономического взаимодействия с учетом наилучших мировых практик.

"Несмотря на непростой период, который был связан с пандемией, были такие сложные моменты, однако большинство макроэкономических показателей характеризуется положительной динамикой. Поэтому развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли и разблокировке транспортных артерий в регионе, а также реализации масштабных региональных инфраструктурных проектов", - добавила она.