Президент Ильхам Алиев: В любом случае Азербайджан и Армения - соседи, ни один из нас не переселится на другую планету

БАКУ /Trend/ - В любом случае Азербайджан и Армения - соседи, ни один из нас не переселится на другую планету.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.

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