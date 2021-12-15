МИД России о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

БАКУ/Trend/ - Мы приветствуем продолжение прямых контактов между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

"Встреча двух лидеров состоялась буквально вчера вечером, информация о встрече продолжает поступать. Наши эксперты ее анализируют. Рассчитываем, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты на предыдущих встречах", - сказала Мария Захарова.